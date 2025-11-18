Mārtiņš Dzierkals (foto: HC Sparta Praha / Facebook)
Hokejs
Vakar 23:38
Dzierkals asistē "Sparta" vārtu guvumā, taču klubs neiekļūst IIHF Čempionu līgas ceturtdaļfinālā
Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals otrdien rezultatīvi piespēlēja Prāgas "Sparta" uzvarā savā laukumā Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas spēlē, taču divu spēļu summā ceturtdaļfinālā iekļuva Šveices vienība "Zug". "Sparta" uzvarēja ar 3:2 (0:0, 2:0, 1:2), taču divu spēļu summā ar 8:3 pārāka bija "Zug".
Dzierkals 53. minūtē rezultatīvi piespēlēja Marka Pisika uzvaras vārtu guvumā.
Latvijas uzbrucējs 14 minūtēs un 31 sekundē laukumā divreiz meta pa vārtiem, bloķēja trīs pretinieku metienus un cīņu beidza ar +/- rādītāju +2.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvadīja pa sešām spēlēm, un to vieta tika noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.