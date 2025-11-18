"VEF Rīga" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā pieveic Latvijas Universitāti
"VEF Rīga" otrdien savā laukumā "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačā pārspēja "Latvijas Universitāti" (LU). "VEF Rīga" uzvarēja ar 87:78 (19:17, 19:22, 22:19, 27:20).
Uzvarētājiem 21 punktu un 14 atlēkušās bumbas sakrāja Arnaldo Toro Barea, 18 punktus un desmit atlēkušās bumbas - Rostislavs Novickis, 13 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Ričards Vanags, 11 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Kristaps Ķilps, bet desmit punktus guva Adrians Andževs.
LU komandā pa 19 punktiem sakrāja Artūrs Kazāks un Brodijs Fokss, kura kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, bet 15 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Marlons Šorts.
"VEF Rīga" ar deviņām uzvarām 11 spēlēs ieņem trešo vietu, bet LU ir zaudējusi visās deviņās spēlēs un ir pēdējā 14 komandu vidū.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".