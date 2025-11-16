Janiks Siners ar "ATP Finals" trofeju
Šodien 22:49
Milžu cīņā Siners pieveic Alkarasu un otro gadu pēc kārtas triumfē "ATP Finals"
Itālijas tenisists Janiks Siners svētdien Turīnā uzvarēja ATP sezonas finālturnīra finālā, šo titulu iegūstot otro gadu pēc kārtas. Ranga pirmo divu tenisistu duelī vicelīderis Sinners ar rezultātu 7-6 (7:4), 7-5 pārspēja planētas pirmo raketi spāni Karlosu Alkarasu.
Abi tenisisti tikušies pēdējo trīs "Grand Slam" turnīru finālos - Francijā piecu setu cīņā uzvarēja Alkarass, Vimbldonā Siners viņam revanšējās, bet ASV atkal pārāks bija spānis. Alkarass Sineru pārspēja arī Romas un Sinsinati turnīru finālos.
No karjerā 16 savstarpējām spēlēm Sinners uzvarējis sešās. Septiņkārtējais ATP sezonas noslēguma turnīra čempions serbs Novaks Džokovičs traumas dēļ šosezon necīnījās par titulu.
Pērn "ATP Finals" pirmo reizi karjerā triumfēja Sinners.