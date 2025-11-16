Par spīti pieticīgajam rezultātam, itāļu speciālists Nikolato labprāt turpinātu darbu ar Latvijas izlasi
Paolo Nikolato labprāt turpinātu darbu Latvijas vīriešu futbola izlases galvenā trenera amatā, Latvijas Televīzijai apstiprināja itāļu treneris. 58 gadus vecā Nikolato vadībā Latvijas izlase no 20 mačiem uzvarējusi trīs, septiņos cīnījusies neizšķirti un piedzīvojusi desmit zaudējumus.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu futbola izlase svētdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pēdējā spēlē viesos ar rezultātu 1:2 (1:0) zaudēja Serbijai. Latvijas izlase atlases grupā spēlēja arī pret Angliju, Albāniju un Andoru, spējot vienreiz pieveikt Andoru, nospēlēt neizšķirti ar Andoru un Albāniju, pārējās spēlēs ciešot neveiksmi.
"Man līgums noslēdzas novembra beigās, tālāk jau skatīsimies," teica Nikolato, kurš turpinājumā atbildēja apstiprinoši uz jautājumu, vai vēlētos turpināt darbu kā galvenais treneris.
Jau martā Latvijas izlasei būs ar Gibraltāru jācīnās par iespēju spēlēt UEFA Nāciju līgas C divīzijā.
Nikolato par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts 2024. gada februārī. Pirms tam viņš septiņus gadus strādāja ar Itālijas jaunatnes izlasēm. Nikolato vadībā Itālija vienreiz Eiropas U-19 čempionātā ieguva otro vietu, finālā papildlaikā ar 3:4 piekāpjoties Portugālei. 2019. gadā viņš ar Itālijas izlasi FIFA U-20 Pasaules kausā ieguva ceturto vietu.
Pirms tam Nikolato 2013./2014. gada sezonā ar "Chievo" U-19 komandu triumfēja Itālijas jaunatnes čempionātā jeb "Primavera". No 2014. līdz 2016. gadam viņš vadīja "Lumezzane" komandu Itālijas C sērijā jeb trešajā spēcīgākajā līmenī.