Šilova konkurents Murašovs palīdz "Penguins" Stokholmā "sausā" pieveikt "Predators"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā Stokholmā palika rezervē, bet nepārspēts savā karjeras otrajā NHL spēlē bija Pitsburgas "Penguins" otrais ripu ķērājs Sergejs Murašovs. "Penguins" ar 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) pārspēja Nešvilas "Predators".
Piektdien turpat Stokholmā Šilovam pietrūka 70 sekunžu līdz "sausajai" uzvarai, kamēr "Penguins" ar 1:2 papildlaikā zaudēja "Predators". Svētdien vārtu drošība tika uzticēta 21 gadu vecajam Murašovam, kurš atvairīja 21 metienu un tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni.
Jau spēles trešajā minūtē Pitsburgas komandu vadībā izvirzīja Pārkers Voterspūns ar metienu no distances. Devītajā minūtē Jevgeņijs Malkins, gluži kā iepriekšējā spēlē, guva vārtus pēc tam, kad pēc uzmetiena no aizvārtes ripa atsitās pret pretinieku, bet pāris minūtes vēlāk Sidnijs Krosbijs bija precīzs ar raidījumu no iemetienu apļa.
Trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Bleiks Lizots panāca 4:0 brīdī, kad Jūse Saross bija nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.
"Penguins" ar 24 punktiem 19 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Predators" ar 16 punktiem 20 spēlēs ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā Rietumu konferencē.