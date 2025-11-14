Šilovs Stokholmā lielisks, tomēr "Penguins" papildlaikā piekāpjas "Predators"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā Stokholmā bija nepārspēts līdz pamatlaika pirmspēdējās minūtes beigām, ar Pitsburgas "Penguins" komandu piedzīvojot zaudējumu. "Penguins" ar 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Nešvilas "Predators".
WHAT A SAVE BY ARTURS SILOVS 😱 #NHLGlobalSeries— NHL (@NHL) November 14, 2025
🇺🇸: NHL Network
🇨🇦: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/pwKDVKFM5e
Šilovs šajā mačā atvairīja 28 no 30 metieniem un tika atzīts par spēles trešo zvaigzni.
Pirmie vārti tika gūti otrā perioda 14. minūtē, kad Jevgeņijs Malkins no aizvārtes izdarīja piespēli, ripai no pretinieku hokejista nonākot Jūses Sarosa sargātajā "cietoksnī". Pamatlaika pirmspēdējā minūtē pēc iemetiena "Penguins" laukuma pusē Fīlips Fošbergs netraucēts ieguva ripu un, metot ar nūjas lāpstiņas neērto pusi, pārspēja Šilovu - 1:1.
Lai gan papildlaika ievadā Šilovs liedza Fošbergam gūt vārtus, tomēr vēlāk pirmajā minūtē viņš piekāpās pēc Stīvena Stemkosa metiena. Pitsburgas hokejisti pa Sarosa vārtiem meta 17 reizes.
"Penguins" ar 22 punktiem 18 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē, bet "Predators" ar 16 punktiem 19 cīņās ir 14. pozīcijā Rietumu konferencē.
Svētdien plkst. 16 pēc Latvijas laika abas komandas aizvadīs vēl vienu maču "Avicii Arena".