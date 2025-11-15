Spānija un Turcija izcīna pārliecinošas uzvaras
Spānijas vīriešu futbola izlase sestdien Tbilisi svinēja pārliecinošu uzvaru 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar Gruziju, bet Turcija savā laukumā pieveica Bulgāriju.
E grupas spēlē Spānija ar 4:0 (3:0) sagrāva Gruziju. Divus vārtus guva Mikels Ojarsabals, vienus no tiem gūstot ar 11 metru soda sitienu, bet pa vieniem vārtiem iesita Martins Subimendi un Ferrans Torress pēc Ojarsabala piespēles.
Turcija ar 2:0 (1:0) uzvarēja Bulgāriju. 18. minūtē vārtus ar 11 metru soda sitienu guva Hakans Čalhanolu, bet 84. minūtē pēc brīvsitiena bumba viesu vārtos ielidoja no aizsarga Atanasa Černeva - 2:0.
Pēc piecām spēļu kārtām E grupā Spānijai ir 15 punkti, Turcijai - 12, Gruzijai - trīs punkti, bet bez punktiem ir Bulgārija. J grupas mačā Lihtenšteina savā laukumā ar 0:1 piekāpās Velsai.
Vārtus 62. minūtē guva Džordans Džeimss. Jau ziņots, ka šajā grupā sestdien Kazahstāna mājās spēlēja 1:1 ar Beļģiju.
J grupā septiņās spēlēs 15 punkti ir Beļģijai, bet pa 13 punktiem - Ziemeļmaķedonijai un Velsai, astoņi punkti astoņos mačos ir Kazahstānai, bet bez punktiem septiņos mačos ir Lihtenšteina.
H grupā Austrijas futbolisti Limasolā ar 2:0 (6:0) apspēlēja Kipru. Austrijas labā abus vārtus guva Marko Arnautovičs, vienreiz to paveicot ar 11 metru sitienu.
Otrā grupas mačā sestdien Bosnija un Hercegovina savā laukumā tiksies ar Rumāniju. H grupā Austrija septiņos mačos ir tikusi pie 18 punktiem, sešās cīņās Bosnijai un Hercegovinai ir 13 un Rumānijai - desmit punkti, astoņi punkti astoņos mačos ir Kiprai, bet Sanmarīno septiņās spēlēs ir bez punktiem.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla, Francija un Horvātija.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.