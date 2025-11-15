Blumbergam septiņi punkti zaudētā Turcijas superlīgas mačā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs sestdien Turcijas čempionāta spēlē izcēlās ar septiņiem punktiem, viņa pārstāvētājai Izmiras "Petkim Spor" piedzīvojot neveiksmi.
"Petkim Spor" viesos ar 74:76 (18:22, 17:17, 19:22, 20:15) piekāpās "Bursaspor" basketbolistiem.
Blumbergs laukumā pavadītajās 29 minūtēs raidīja ggrozā divus no trijiem divu punktu metieniem un vienu no pieciem tālmetieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, trīs pārtvertas bumbas un viena izprovocēta piezīme, iekrājot +/- rādītāju +3 un efektivitātes koeficientu deviņi.
Izmiras komandā rezultatīvākais ar 15 punktiem un sešām bumbām zem groziem bija Martins Sajus, kamēr mājinieku uzvaru ar 15 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Brendons Čildress.
Sestdien vēl Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa viesos spēlēs ar "Mersin", bet svētdien Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" uzņems Stambulas "Bahcesehir College", "Trabzonspor", kuras rindās spēlē Kārlis Šiliņš, uzņems Stambulas "Besiktas", bet Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" izbraukumā tiksies ar "Esenler".
"Anadolu Efes" ar sešām uzvarām septiņās spēlēs ieņem otro vietu, "Fenerbahce" ar tādu pašu sniegumu ir trešā, "Trabzonspor" ar bilanci 4-3 - septītā, "Petkim Spor" ar trīs uzvarām astoņās cīņās ir astotā, bet "Turk Telekom" ar bilanci 3-4 ieņem 11. vietu.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".