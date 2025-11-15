Latvijas U-19 futbola izlase EČ kvalifikācijā saņem pamtīgu pērienu no Anglijas
Latvijas U-19 vīriešu futbola izlase sestdien Kauņā 2026. gada Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas pirmās kārtas turnīra otrajā mačā piedzīvoja sagrāvi.
Grupas otrajā spēlē Latvija ar 0:7 (0:4) zaudēja vienaudžiem no Anglijas.
Angļi pirmos vārtus guva jau otrajā minūtē, kad Latvijas vārtsargu pārspēja Rio Ngumoha, bet aptuveni deviņas minūtes vēlāk ar precīzu 11 metru soda sitienu Anglijas pārsvaru dubultoja Divains Mukasa. Pirmā puslaika turpinājumā Latvijas vārtos vēl bumbu nogādāja Džesijs Derijs un Kristofers Rigs.
Otrajā puslaikā Derijs guva vēl divus vārtus, bet 72. minūtē vēl vienu 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Mukasa, Anglijas futbolistiem tiekot pie uzvaras ar 7:0.
Pirmajā mačā latvieši ar 2:2 spēlēja neizšķirti ar Skotiju, bet Anglija ar 2:0 pārspēja Lietuvu.
Latvijas futbolisti kvalifikācijas kārtu noslēgs 18. novembrī plkst. 18 ar maču pret Lietuvu.
Viktora Dobrecova vadītās izlases sastāvu veido spēlētāji no septiņiem pašmāju klubiem, kā arī Skotijas, Itālijas, Anglijas un Somijas.
Elites kārtu sasniegs grupas divas labākās komandas un viena no apakšgrupu trešo pozīciju ieguvējām. Eiropas U-19 čempionāta finālturnīrs 2026. gadā notiks Velsā.
Iepriekšējos trīs kvalifikācijas ciklos pēc kārtas Latvijas U-19 izlase spējusi iekļūt Elites kārtā.
Jūnijā Latvijas U-19 izlase Igaunijā kļuva par Baltijas kausa čempioni, kam sekoja divas uzvaras pārbaudes spēlēs pret Maltu.
Latvijas U-19 vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Krists Pļaviņš ("Metta"), Rodrigo Vītols ("Aberdeen", Skotija);
aizsargi - Lenards Bērziņš ("Super Nova"), Mārcis Šusts, Ādams Dreimanis (abi - "Jelgava"), Matīss Siliņš (Zagrebas "Dinamo", Horvātija), Gundars Smilškalns, Aleksandrs Molotkovs (abi - "Metta"), Krišjānis Rupeiks ("Grobiņa");
pussargi - Rūdolfs Kļavinskis, Henrijs Gulbis (abi - "Metta"), Matīss Caune ("Riga Mariners"/"Academ"), Kristaps Mosāns ("Parma", Itālija), Marats Gaļajevs ("Watford", Anglija), Ivans Struks ("Sunderland", Anglija), Helvijs Joksts ("Tukums 2000");
uzbrucēji - Roberts Kukulis (Milānas "Inter", Itālija), Nils Veinbergs (Tamperes "Ilves", Somija), Emīls Sprukts ("Super Nova"), Markuss Spāde ("Alberts").