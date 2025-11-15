"Flyers" rezultatīvā mačā uzvar "Blues" komandu, Ābols joprojām bez punktiem
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols piektdien spēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda izcīnīja uzvaru.
"Flyers" viesos ar rezultātu 6:5 (1:2, 2:1, 2:2, 1:0) uzvarēja Sentluisas "Blues" komandu.
Ābols laukumā pavadīja 11 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā uzvarēja divos no pieciem iemetieniem, cīņu noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu.
Laukuma saimnieki mačā divas reizes bija tikuši pie divu vārtu pārsvara, taču Filadelfijas komanda atspēlējās gan otrajā trešdaļā, gan trešajā periodā, kad mazāk kā desmit minūtes līdz pamatlaika beigām 5:5 panāca Ouens Tipets.
Pēcspēles metienu sērijā Filadelfijas vienībai uzvaru atnesa Zīgrasa precīzais metiens.
Uzvarētāju rindās ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Zīgrass un Kristians Dvoraks, bet Tipets iekrāja četrus (1+3) punktus. Sentluisas komandā pie diviem (1+1) rezultativitātes punktiem tika Roberts Tomass, Džimijs Snageruds un Džordans Kirū.
"Flyers" ar 21 punktu 17 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē.