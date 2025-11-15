Abi Latvijas pludmales voljebola dueti pasaules čempionātu sāk ar uzvarām divos setos
Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots sestdien Adelaidē pasaules čempionāta pirmajos mačos izcīnīja panākumus.
E grupā Graudiņa/Samoilova, kas turnīrā ir izsēts ar piekto numuru, ar 2-0 (21:17, 23:21) pārspēja meksikānietes Atenasu Gusmanu un Susanu Torresu (44.).
Pirmajā setā Graudiņa ar Samoilova ieguva piecu punktu pārsvaru jau pašā seta ievadā (6:1), ko prata nosargāt līdz tā beigām. Otrajā setā latvietes izlaida divu punktu pārsvaru, neizmantoja divas mačbumbas, bet trešajā meksikānietes zaudēja punktu piespēles brāķa dēļ.
Tīna Graudiņa spēle noslēdza ar trim netveramām servēm, vienu bloku un 18 punktiem uzbrukumā. Samoilovai desmit punkti uzbrukumā, kā arī viena netverama serve. Svētdien Latvijas duets spēlēs ar japānietēm Reiku Murakami un Asami Šibu (29.), bet pirmdien - ar Itālijas pāri Džada Bianki/Klaudija Skampoli (20.).
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
Savukārt vīriešu turnīrā Pļaviņš un Fokreots, kuriem ticis 17. numurs, H grupas pirmajā cīņā ar 2-0 (22:20, 21:17) apspēlēja amerikāņus Endiju Benešu un Mailsu Parteinu (32.).
Pirmajā setā viss izšķīrās tā beigās. Kristians Fokerots pie 20:20 savā uzbrukumā guva punktu pēc pretinieku bloka aizskaršanas, bet nākamā punkta izspēlē Pļaviņš izvilka bumbu aizsardzībā un Fokerots bloķēja nākamo amerikāņu uzbrukumu. Tas deva uzvaru visā setā ar 22:20. Otrajā setā četru punktu pārsvars tika iegūts tā vidū, to arī vairs neizlaižot. Fokerots guva 14 punktus uzbrukumā un veselas sešas reizes bloķēja pretiniekus.
Svētdien latvieši spēlēs ar Togo duetu Kofi Kotoka/Kuamivi Samani (41.) un pirmdien - ar pasaules čempioniem čehiem Ondržeju Perušiču un Davidu Šveineru (8.).
Pļaviņam šis ir jau astotais pasaules čempionāts. Visaugstāk Pļaviņš pārī ar Jāni Šmēdiņu tika 2011. gadā Romā, izcīnot ceturto vietu, bet pārī ar Edgaru Toču 2019. gadā Hamburgā tika ieņemta dalīta devītā vieta. Pasaules čempionātos Pļaviņš ir startējis arī ar Aleksandru Samoilovu, Lauri Iecelnieku, Jāni Pēdu un Haraldu Regžu.
Fokerotam šis ir pirmais starts pasaules meistarsacīkstēs. Sacensībās gan vīriešiem, gan sievietēm piedalās 48 komandas, kas ir sadalītas grupās pa četrām komandām.
Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļūs izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidros pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpināsies pēc olimpiskās sistēmas. Sacensības Adelaidē beigsies 23. novembrī