Somija Helsinkos negaidīti zaudē Maltai Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē
Maltas vīriešu futbola izlase piektdien Helsinkos svinēja uzvaru 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā. G grupas spēlē Maltas futbolisti ar 1:0 (0:0) pārspēja Somiju.
Vienīgos vārtus 82. minūtē guva 79. minūtē laukumā uz maiņu nākušais Džeiks Grečs.
Vēl piektdien G grupas mačā Polija savā laukumā tiksies ar Nīderlandi.
G grupā līdere ar 16 punktiem sešās spēlēs ir Nīderlande, Polijai ir 13 punkti, Somija astoņos mačos izcīnīja desmit punktus, bet septiņās cīņās Maltai ir pieci un Lietuvai - trīs punkti.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla un Francija.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.