Treneris lemj uzticēties konkurentam. Kolumbusas "Blue Jackets" uzvarā atkal Merzļikins rezervē
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru. Piekto spēli pēc kārtas Floridas "Panthers" uzvarā izlaida Uvis Balinskis.
"Blue Jackets" mājās ar rezultātu 5:4 (1:0, 3:2, 1:2) uzvarēja Edmontonas "Oilers" komandu. Kolumbusas vienības vārtus sargāja Džets Grīvss, kurš atvairīja 25 no 29 metieniem.
#CBJ Jet Greaves will start tonight vs. #LetsGoOilers. Coach Dean Evason said Elvis Merzlikins is healthy.— Aaron Portzline (@Aportzline) November 13, 2025
Ja pirms iepriekšējās spēles, kurā Merzļikins palika rezervē, tika ziņots par latvieša saslimšanu, tad šoreiz galvenais treneris Dīns Evasons pauda, ka ar Elvja veselību viss esot kārtībā. Tas var nozīmēt, ka treneru korpuss lēmis sākt vairāk uzticēties Merzļikina konkurentam. Pēdējo reizi "Blue Jackets" vārtos Merzļikins stājās pret Vankūveras "Canucks", kurā klubs zaudēja ar 3:4.
Uzvarētāju rindās ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Matjē Olivjē, vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Čārlijam Koilam, tāpat pa reizei pretiniekus pārspēja Edams Fantili un Dentons Mateičuks. "Oilers" komandai divus vārtus guva Leons Draizaitls, bet pa vienam precīzam metienam bija Metam Savuā un Vasīlijam Podkolzinam. Trīs vārtu guvumos asistēja Evans Bušārs, bet divos - Konors Makdeivids.
"Blue Jackets" ar 19 punktiem 17 spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē. "Oilers" ar 20 punktiem 19 cīņās ir devītā Rietumu konferencē.
Tikmēr Floridas "Panthers" rindās neturpina spēlēt Uvis Balinskis. Latviešu aizsargs ārpus pašreizējās Stenlija kausa glabātājas "Panthers" pieteikuma bija sestajā spēlē pēc kārtas. Viņa pārstāvētā vienība naktī uz piektdienu rezultatīvā spēlē ar 6:3 apspēlēja Vašingtonas "Capitals". Klubs izcīnīja otro uzvaru pēc kārtas un trešo pēdējo četru spēļu laikā. Uzvarētājiem ar divām rezultatīvajām piespēlēm izcēlās Breds Maršāns, kurš tādējādi NHL karjerā sasniedzis 1000 rezultativitātes punktu atzīmi, kļūstot par 102. šādu hokejistu. Ar diviem metieniem pretinieku vārtos izcēlās Sems Reinhārts, trīs punkti (1+2) bija Ētu Luostarinenam, vārtus guva arī Evans Rodrigess, Kols Švinds un Sets Džounss. Viesiem vārtus guva Brendons Daheims, Džastins Surdifs un Rasmuss Sandīns.
"Panthers" ar 19 punktiem 17 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē. Nākamo spēli klubs aizvadīs naktī uz svētdienu pret principiālo sāncensi Tampabejas "Lightning".
Citā mačā Martins Nečass izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, sekmējot Kolorādo "Avalanche" komandas piekto uzvaru pēc kārtas. "Avalanche" mājās ar 6:3 (3:2, 1:1, 2:0) pārspēja Bufalo "Sabres" komandu. Vēl uzvarētājiem Gevinam Brindlijam bija vieni gūti vārti un viena piespēle, tāpat pa ripai pretinieku vārtos iemeta Arturi Lehkonens, Broks Nelsons un Gabriels Landeskūgs, kurš pie punktiem ticis deviņos mačos pēc kārtas.
"Sabres" komandā, kas turpretī piedzīvoja piekto zaudējumu pēc kārtas, vārtus guva un rezultatīvu piespēli atdeva Teidžs Tompsons, pa vienai ripai arī Bouenam Biramam un Džordanam Grīnvejam. Vārtsargs Alekss Laions ielaida divas ripas no trīs metieniem, un viņu ātri nomainīja Uko Peka Lūkonens. "Avalanche" šobrīd ir līgas līdere, tuvākās sekotājas apsteidzot par četriem punktiem.