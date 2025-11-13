Kurucam divi punkti zaudējumā pret "Maccabi"; Žagars joprojām nevar palīdzēt "Fenerbahce"
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs ceturtdien Belgradā guva divus punktus Spānija kluba Vitorijas "Baskonia" zaudējumā ULEB Eirolīgas 11. kārtas izbraukuma spēlē.
"Baskonia" ar 83:89 (18:25, 25:28, 25:18, 15:18) piekāpās Izraēlas komandai Telavivas "Maccabi".
Kurucs 15 minūtēs un 30 sekundēs laukumā realizēja abus soda metienus, bet garām grozam lidoja viens divpunktu un divi trīspunktu metieni. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas pārķertas bumbas, kļūda, piecas personiskās piezīmes, divas izprovocētas piezīmes pretiniekiem, efektivitātes koeficients viens un dalīts labākais +/- rādītājs komandā +3.
Spānijas vienībā 19 punktus, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Timotē Luvavu-Kabaro. Telavivas kluba labā 19 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Tajs Līfs, bet 17 punktus un 11 atlēkušās bumbas - Džeilens Hoards.
Stambulas "Fenerbahce" bez savainotā Artūra Žagara pieteikumā mājās ar 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24) pārspēja Izraēlas klubu Telavivas "Hapoel". "Fenerbahce" rindās rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Talens Hortons-Takers. Telavivas vienības labā 19 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Elaidža Braients.
Madrides "Real" bez Gunāra Grīnvalda pieteikumā savā laukumā ar 77:87 (16:22, 22:30, 21:21, 18:14) zaudēja Atēnu "Panathinaikos". Mājiniekiem 20 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Valters Tavarešs. Atēnu komandā 19 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Timotijs Šortss, bet 16 punktus un astoņas atlēkušās bumbas - Kenets Farīds.
Turnīra tabulā "Fenerbahce" ar sešām uzvarām 11 spēlēs ieņem devīto vietu, "Real" ar piecām uzvarām atrodas 13. vietā, Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" bilanci 4-6 ieņem 15. vietu, bet Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" ar trim uzvarām desmit mačos ieņem 17. vietu, bet "Baskonia" ar bilanci 3-8 - 19. vietu. Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".