Latvijas U-21 futbola izlasei minimāls zaudējums Belfāstā; vīriešu izlases petinieku spēlēs uzvar favorīti
Latvijas U-21 vīriešu futbola izlase ceturtdien Belfāstā cieta zaudējumu Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā.
Latvijas izlase ar 0:1 (0:0) zaudēja Ziemeļīrijas vienaudžiem. Vārtus 60. minūtē guva Semjuels Glenfīlds.
Deviņi punkti trīs spēlēs ir Grieķijai, septiņi punkti četrās spēlēs Ziemeļīrijai, trīs spēlēs Vācijai ir seši un Gruzijai - pieci punkti, viens punkts četros mačos ir Latvijai, bet Malta trīs spēlēs pie punktiem nav tikusi.
Noslēdzot pirmo kvalifikācijas apli, Latvijas U-21 izlase 18. novembrī izbraukumā tiksies ar Maltu. Līdzšinējās trīs kvalifikācijas spēlēs Latvijas U-21 valstsvienība ar 0:5 izbraukumā zaudēja Vācijai, savā laukumā spēlēja 1:1 ar Gruziju un mājās ar 0:1 piekāpās Grieķijai.
Otro apli Latvijas izlase nākamā gada martā sāks ar izbraukuma spēli Gruzijā un cīņu savā laukumā ar Ziemeļīriju.
Galvenā trenera Jakuba Dovalila kandidātu sarakstā ir atgriezies aizsargs Gļebs Kačanovs un uzbrucējs Kristiāns Mežsargs, bet pirmo reizi uz U-21 valstsvienību tika izsaukts aizsargs Dāvis Vējkrīgers. Salīdzinājumā ar iepriekšējo izsaukumu, komandas sastāvā nav aizsargu Alana Kangara un Aleksandra Molotkova, pussarga Markusa Ivulāna, kā arī uzbrucēju Gļeba Patikas un Ruslana Deružinska.
Galvenais treneris sastāvā ir pulcējis spēlētājus no astoņiem Latvijas klubiem, kā arī komandām Gruzijā, Īrijā, Igaunijā, Itālijā un Anglijā. Kvalifikācijā komandas ir sadalītas deviņās grupās pa piecām un sešām vienībām. Katras grupas uzvarētāja, kā arī viena labākā otro vietu ieguvēja kvalificēsies finālturnīram. Pārējās astoņas otro vietu ieguvējas savā starpā noskaidros vēl četru ceļazīmju īpašnieces. 2027. gada Eiropas U-21 čempionāta finālturnīrs notiks Albānijā un Serbijā, un tajā piedalīsies 16 izlases.
Latvijas U-21 futbola izlases kandidāti:
vārtsargi - Ņikita Parfjonovs ("Tukums 2000"), Ņikita Pinčuks ("Grobiņa"), Dāvis Viljams Veisbuks ("Super Nova");
aizsargi - Gļebs Mihaļcovs ("Daugavpils"), Daniels Nosegbe Suško ("Samtredia", Gruzija), Maksims Semeško, Kristers Volkovs (abi - "Tukums 2000"), Gļebs Kačanovs ("Riga Mariners"), Milāns Tihonovičs, Dāvis Vējkrīgers (abi - "Super Nova"), Markuss Strods (Dublinas "Bohemian", Īrija)
pussargi - Gļebs Žaleiko, Ēriks Boroduška (abi - "Jelgava"), Ralfs Kragliks ("Auda"), Kevins Cēsnieks ("Metta"), Ralfs Šitjakovs ("Super Nova"), Ivans Patrikejevs (Nemmes "Kalju", Igaunija), Roberts Bočs (Pezāro "Vis Pesaro dal 1898", Itālija), Dannī Braians Ambato Aņisjko ("Nottingham Forest", Anglija);
uzbrucēji - Emīls Evelons ("Metta"), Kristiāns Mežsargs ("Como", Itālija), Valerijs Lizunovs ("Daugavpils").
Tikmēr Latvijas vīriešu futbola izlases pretinieku 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra K grupas cīņās Anglija uzvarēja savā laukumā, bet Albānija izcīnīja panākumu Andorā.
Anglija Vemblija stadionā ar 2:0 (1:0) pārspēja Serbiju. Vārtus 28. minūtē guva Bukajo Saka, vārtu kreisajā apakšējā stūrī raidot pie viņa viesu soda laukumā atlēkušo bumbu - 1:0. 2:0 pēc Džuda Belingema piespēles 90. minūtē panāca Ebereči Eze, raidot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī.
Albānija Enkamā ar 1:0 (0:0) pārspēja Andoru. Vārtus 67. minūtē pēc Mirto Uzuni piespēles guva Kristjans Aslani, no tuva attāluma raidot bumbu vārtu labajā pusē - 1:0.
Jau ziņots, ka Latvijas futbolisti ceturtdien Skopjē draudzības mačā spēlēja 0:0 ar Ziemeļmaķedoniju.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 21 punktu septiņās cīņās ir Anglija, Albānijai ir 14, Serbijai - desmit, Latvijas futbolistiem - pieci punkti, bet Andora astoņās spēlēs ir izcīnījusi vienu punktu.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra, Senegāla un Francija.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.