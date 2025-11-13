Austrālijas tenisists De Minors ar uzvaru saglabā cerības iekļūt "ATP Finals" pusfinālā
Austrālijas tenisists austrālietis Alekss de Minors ceturtdien Turīnā svinēja uzvaru ATP sezonas finālturnīra grupas turnīra pēdējā mačā, ar 7-6 (7:3), 6-3 pārspējot amerikāni Teiloru Fricu (ATP 6.).
Otrajā dienas spēlē pasaules ranga līderis spānis Karloss Alkarass tiksies ar Itālijas tenisistu Lorenco Muzeti (ATP 9.). Pēc divām spēlēm Alkarasam ir divi panākumi, pa vienai uzvarai trijos mačos ir de Minoram un Fricam, bet divās cīņās - Muzeti.
Bjerna Borga grupā pēc divām kārtām divas uzvaras ir pasaules ranga otrajam numuram no Itālijas Jannikam Sinneram, pa vienai - pasaules ranga trešajam numuram Aleksandram Zverevam no Vācijas un kanādietim Feliksam Ožjē-Aljasimam (ATP 8.), bet amerikānis Bens Šeltons (ATP 5.) ir zaudējis abos mačos. Pusfinālā iekļūst katras grupas divi labākie tenisisti.
Septiņkārtējais ATP sezonas noslēguma turnīra uzvarētājs serbs Novaks Džokovičs traumas dēļ šosezon par titulu necīnās. Pērn "ATP Finals" pirmo reizi karjerā triumfēja itālis Janniks Sinners.