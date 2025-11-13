Traumu plosītajai Bertāna "Dubai" pievienojas snaiperis ar NBA pieredzi
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" papildinājusi sastāvu ar amerikāņu uzbrucēju Metu Raienu, ceturtdien paziņoja Dubaijas komanda.
Vietne Basketnews.com vēsta, ka vienošanās ar 28 gadus veco basketbolistu noslēgta līdz šīs sezonas beigām.
Pēc četrām sezonām Nacionālās koledžu sporta asociācijā (NCAA) Raiens vienu sezonu pavadīja G līgā un 2022. gadā debitēja Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Bostonas "Celtics" rindās. Pēc tam viņš NBA pārstāvēja arī Losandželosas "Lakers", Minesotas "Timberwolves", Ņūorleānas "Pelicans" un Ņujorkas "Knicks", spēlējot arī šo komandu G līgas klubos.
Welcome to Dubai, Matt 🖤🤎🤍 pic.twitter.com/RUA8tcnLlJ— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 13, 2025
Pagājušajā sezonā Raiens "Knicks" rindās NBA aizvadīja 19 spēles, kurās laukumā devās vidēji nepilnas četras minūtes. Pievienošanās "Dubai" vienībai Raienam būs pirmā pieredze otrpus okeānam.
"Dubai" komanda aizvada savu pirmo sezonu ULEB Eirolīgā un to pamatīgus izaicinājumus rada savainojumi, tostarp uzbrucēju pozīcijā. Tikko pēc pāris nedēļu izlaišanas laukumā atgriezās paceles cīpslas savainojumu saārstējušais Dāvis Bertāns, kurš gan tagad nedaudz savainojis ceļgalu. Jau ilgāku laiku laukumā nav devies vienības potenciālais uzbrucējs bosnietis Džanans Musa, un pēdējās spēles izlaidis arī Džastins Andersons. Tāpat kakla operāciju pārcietis aizsargs Neits Meisons, bet Ahilleja cīpslu pirmssezonas sagatavošanās posmā pārrāva centrs Mamadū Žaitē. Pēdējās spēlēs laukumā nav devies komandas pamatcentrs Mfiondu Kabengele.
"Dubai" ar četrām uzvarām desmit spēlēs Eirolīgas turnīra tabulā atrodas 15. vietā 20 komandu konkurencē, bet Adrijas līgā ar bilanci 6-0 ir līdere.