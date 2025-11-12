Siners jau pēc diviem mačiem nodrošina "ATP Finals" pusfinālu
Planētas otrā rakete vīriešu tenisā itālis Janiks Siners trešdien nodrošināja vietu Turīnā notiekošā ATP sezonas finālturnīra pusfinālā.
Bjerna Borga grupas otrajā spēlē Siners ar rezultātu 6-4, 6-3 pārspēja ranga trešo numuru Aleksandru Zverevu no Vācijas.
Pirms tam šīs grupas spēlē kanādietis Fēlikss Ožjē-Aliasims (ATP 8.) ar 4-6, 7-6 (9:7), 7-5 pārspēja amerikāni Benu Šeltonu (ATP 5.).
Pēc divām spēlēm Sineram ir divas uzvaras, Zverevam un Ožjē-Aliasimam - pa vienai, bet Šeltons zaudējis abos mačos.
Džimija Konorsa grupā divas uzvaras ir ranga līderim spānim Karlosam Alkarasam, pa vienai - amerikānim Teiloram Fricam (ATP 6.) un itālim Lorenco Muzeti (ATP 9.), bet divos dueļos zaudējis austrālietis Alekss de Minors (ATP 7.).
Pusfinālos iekļūs katras grupas divi labākie tenisisti. Septiņkārtējais ATP sezonas noslēguma turnīra čempions serbs Novaks Džokovičs traumas dēļ šosezon necīnās par titulu. Pērn "ATP Finals" pirmo reizi karjerā triumfēja Siners.