"Treniņos visu darījām ātrāk!" Matīss Rožlapa skaidro zaudējuma iemeslus
Latvijas sieviešu basketbola izlasei Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmajā mačā pietrūka ātruma darbībās un īpaši lēmumu pieņemšanā, secināja valstsvienības galvenais treneris Matīss Rožlapa.
Jau ziņots, ka Latvijas basketbolistes trešdien 2027. gada Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā mačā viesos ar rezultātu 66:77 (19:12, 14:20, 19:22, 14:23) zaudēja Slovēnijai. Latvijas izlases galvenajam trenerim Rožlapam šī bija debija pie valstsvienības stūres oficiālajās spēlēs.
"Pietrūka ātruma darbībās un īpaši lēmumu pieņemšanā. Treniņos visu darījām ātrāk, bet spēles stresā tik labi neizdevās. Epizodiski gan izdevās pretinieces pārsteigt, bet viņas labi pielāgojās, neļaujot tālu aizmukt," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Rožlapas teikto.
Treneris arī secināja, ka brīžos, kad vairākkārt neizdevās realizēt pašu izveidotās izdevīgās situācijas uzbrukumā, pazuda pārliecība arī aizsardzībā, un pretinieču pieredzējušās līderes lieliski izmantoja savas iespējas. "Slovēnijas izlases līderes nepiedeva kļūdas, spēlēja vienkārši, pieņēma pareizus lēmumus un panāca izšķirošo pārsvaru," atzina Rožlapa.
Grupas otrajā spēlē Nīderlande ar 92:54 pārspēja Igauniju. Kvalifikācijas pirmās kārtas pirmā apļa turpinājumā Latvijas basketbolistes 15. novembrī Komandu sporta spēļu hallē uzņems Nīderlandi, bet 18. novembrī savā laukumā tiksies ar Igauniju.