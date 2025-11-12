Krastenbergam vārti zaudējumā pret Zīles pārstāvēto "Bili Tygri"
Hokejs

Krastenbergam vārti zaudējumā pret Zīles pārstāvēto "Bili Tygri"

Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs trešdien guva vārtus zaudētā Čehijas hokeja ekstralīgas mačā.

"Olomouc" viesos ar rezultātu 2:4 (2:2, 0:1, 0:1) zaudēja Liberecas "Bili Tygri" komandai, kuras pēdējā vārtu guvumā asistēja aizsargs Kristaps Zīle.

Četras minūtes pirms pirmā perioda beigām Krastenbergs pēc slidojuma pāri visām zonām izdarīja precīzu metienu vārtos, panākdams 1:2. Šajā sezonā viņš 20 mačos guvis piecus vārtus un atdevis sešas rezultatīvas piespēles.

Citā spēlē aizsarga Ralfa Freiberga pārstāvētā Vītkovices "Ridera" mājās ar 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) pārspēja Česke Budejovices "Motor".

Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta", kas ir vicelīdere.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.

