Latvijas hokeja izlases kandidāts Renārs Krastenbergs.
Hokejs
Šodien 00:15
Krastenbergam vārti zaudējumā pret Zīles pārstāvēto "Bili Tygri"
Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs trešdien guva vārtus zaudētā Čehijas hokeja ekstralīgas mačā.
"Olomouc" viesos ar rezultātu 2:4 (2:2, 0:1, 0:1) zaudēja Liberecas "Bili Tygri" komandai, kuras pēdējā vārtu guvumā asistēja aizsargs Kristaps Zīle.
Četras minūtes pirms pirmā perioda beigām Krastenbergs pēc slidojuma pāri visām zonām izdarīja precīzu metienu vārtos, panākdams 1:2. Šajā sezonā viņš 20 mačos guvis piecus vārtus un atdevis sešas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē aizsarga Ralfa Freiberga pārstāvētā Vītkovices "Ridera" mājās ar 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) pārspēja Česke Budejovices "Motor".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta", kas ir vicelīdere.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.