Latvijas hokeja izlases kandidāts Anrī Ravinskis diez vai ir apmierināts ar šīs AHL sezonas sākumu.
Hokejs
Šodien 10:34
Anrī Ravinskim -4 pamatīgā "Canucks" sagrāvē
Ļoti smagu zaudējumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) regulārā čempionāta spēlē otrdien piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Anrī Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" vienība, kas savā laukumā neprata gūt vārtus pret Sanhosē "Barracuda" komandu.
Pagājušās sezonas AHL čempioni "Canucks" savā laukumā piekāpās ar 0:7 (0:2, 0:3, 0:2), piedzīvojot jau 11. zaudējumu pēc kārtas. Ravinskis šajā spēlē atzīmējās ar diviem metieniem pa vārtiem un dalītu sliktāko lietderības koeficientu komandā -4.
Kopumā Ravinskis savā debijas sezonā AHL laukumā devies 11 spēlēs, kurās atdevis vienu rezultatīvu piespēli, kā arī ticis pie sešām soda minūtēm un negatīva lietderības koeficienta -6.
AHL Rietumu konferencē "Canucks" ar sešiem punktiem 11 mačos atrodas pēdējā, 17. pozīcijā.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".