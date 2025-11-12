Ņujorkas "Knicks" turpina uzvaru sēriju; "Thunder" joprojām savā laukumā bez zaudējumiem
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā piekto uzvaru pēc kārtas otrdien izcīnīja Ņujorkas "Knicks" vienība, kas savā laukumā pārspēja Memfisas "Grizzlies" komandu.
"Knicks" uzvarēja ar 133:120 (42:30, 35:24, 37:39, 19:27), gūstot panākumu septītajā no septiņām mājas spēlēm šosezon. Džeilens Bransons uzvarētāju rindās guva 32 punktus un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, 22 punktus pievienoja Mikals Bridžess, bet 21+13 sakrāja Karls-Entonijs Taunss. "Grizzlies" sastāvā pa 19 punktiem katrs guva Džarens Džeksons jaunākais un Santi Aldama, bet 18 punkti Džeilena Velsa kontā.
"Knicks" ar bilanci 7-3 ieņem otro vietu Austrumu konferencē, bet "Grizzlies" ar četrām uzvarām 12 mačos ir 11. pozīcijā Rietumos.
Bez zaudējumiem sezonu savā laukumā turpina arī pagājušās sezonas čempionvienība un patreizējā līgas līdere Oklahomasitijas "Thunder", kas otrdien mājās ar 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30) pārspēja Goldensteitas "Warriors".
"Thunder" līderis Šejs-Gildžess Aleksandrs spēlēja trīs ceturtdaļas, kurās izcēlās ar 28 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm, bet Čets Holmgrens realizēja visus deviņus metienus no spēles un visus trīs soda metienus, sakrājot 23 punktus un 11 atlēkušās bumbas. Viesu sastāvā ar 13 punktiem rezultatīvākais bija Džonatans Kuminga, bet 12 punktus guva Džimijs Batlers un Pets Spensers.
"Thunder" šī bija piektā uzvara piecās mājas spēlēs un 11. panākums 12 mačos kopumā, kas dod pirmo vietu kā Rietumu konferencē, tā visā līgā. Savukārt "Warriors" ar bilanci 6-6 ir devītie Rietumos.