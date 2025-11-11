"Rīgas zeļļi" Horvātijā piedzīvo otro zaudējumu Eiropas Ziemeļu basketbola līgā
Latvijas komanda "Rīgas zeļļi" otrdien Horvātijā piedzīvoja otro zaudējumu Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL). "Rīgas zeļļi" viesos ar 74:86 (21:22, 11:22, 15:19, 27:23) piekāpās Horvātijas klubam "Dubrava".
Rīdzinieku rindās Frenkijs Filders izcēlās ar 32 punktiem, bet Jānis Bērziņš pievienoja 16 punktus un septiņas bumbas zem groziem.
Mājinieku panākumu ar 16 punktiem sekmēja Džons Maikls Raits, Kristijans Krajina iekrāja 15 punktus, kamēr Lovro Gnjidičs tika pie 13 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm.
"Rīgas zeļļi" savā ENBL debijas sezonā pirmajos trīs mačos ar 93:91 pieveica Varšavas "Dziki", ar 83:72 uzvarēja Kosovas vienību "Peja", bet trešajā cīņā ar 69:78 piekāpās Grieķijas vienībai Saloniku "Iraklis".
ENBL šosezon spēlē arī "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".
"Rīgas zeļļi" turnīra tabulā ar divām uzvarām četros mačos ieņem astoto vietu, bet valmierieši ar bilanci 2-1 ierindojas 13. pozīcijā 26 komandu vidū.
26 komandas no 17 valstīm trīs grupās līdz februāra vidum aizvadīs apļa turnīru ar astoņām pārējām grupas komandām - pa četrām spēlēm mājās un izbraukumā. ENBL izslēgšanas spēlēs iekļūs 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".