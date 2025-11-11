Jurģis Pučinsks (foto: Latvijas Futbola federācija)
Futbols
Šodien 21:35
Jurģis Pučinsks vadīs Lietuvas futbola klubu "Šiauliai"
Latviešu speciālists Jurģis Pučinsks vadīs Lietuvas futbola klubu "Šiauliai", otrdien paziņoja Šauļu klubs. Jau ziņots, ka pagājušās nedēļas beigās "Šiauliai" pavēstīja, ka komandu neturpinās vadīt cits latviešu speciālists Dainis Kazakevičs, kurš šovasar kļuva par Kirgizstānas Futbola savienības (KFU) tehnisko direktoru un turpinās darbu šajā amatā.
Pučinsks aizvadītajā sezonā bija Kazakeviča asistents Šauļu vienībā. Tāpat viņš trenera karjeras laikā strādājis Daugavpils "Dinaburg" un "Ventspils", ar kur kopā izcīnīja divus Latvijas čempiontitulus, kā arī bija Kazakeviča palīgs Latvijas pieaugušo valstsvienībā un četrus gadus vadīja Latvijas U-17 izlasi.
Savukārt spēlētāja karjeras laikā Pučinsks spēlēja Latvijā un Krievijā, kā arī bija Latvijas izlases sastāvā 2004. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, visos mačos paliekot rezervē.
Aizvadītajā sezonā "Šiauliai" Lietuvas čempionātā ierindojās piektajā pozīcijā, bet Lietuvas kausa izcīņā aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam.