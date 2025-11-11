Skandāls Turcijas futbolā. Par iesaisti likmju izdarīšanā diskvalificē vairāk nekā 1000 futbolistu
Turcijas Futbola federācija (TFF) par iespējamu likmju izdarīšanu piespriedusi pagaidu diskvalifikāciju 1024 futbolistiem, kuru vidū ir arī izlases aizsargs Erens Elmali.
Pirmdien Elmali tika izslēgts no Turcijas futbola izlases kandidātu saraksta pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Futbolists sociālajos medijos atklāja, ka pirms pieciem gadiem izdarīja likmi uz sporta notikumu, kurā nepiedalījās viņa tobrīd pārstāvētā komanda.
Šobrīd Stambulas "Galatasaray" pārstāvošais futbolists šajā sezonā piedalījies arī UEFA Čempionu līgas mačos. No Turcijas superlīgas komandām šobrīd pagaidu diskvalifikācijas piemērotas 27 spēlētājiem.
Tā kā lielākā daļa futbolistu nāk no zemākām līgām, tad Turcijas Futbola federācija uz divām nedēļām apturējusi pēc spēka trešās un ceturtās līgas izspēli. Pirmajās divās divīzijās spēles turpināsies. Tāpat federācija lūgusi FIFA papildus 15 dienas ziemas transfēru periodā, lai ietekmētās komandas varētu veikt nepieciešamās izmaiņas sastāvos.
Bez "Galatasaray", kas paziņojusi par divu savu spēlētāju iesaisti, ar līdzīgu paziņojumu klajā nākusi "Besiktas". Arī tās divi futbolisti esot iesaistīti šajā lietā. Klubs gan ticot savu futbolistu nevainībai. Savukārt Turcijas mediji ziņo, ka astoņi cilvēki, ieskaitot kāda kluba prezidentu, šajā lietā esot aizturēti.
TFF oktobrī paziņoja, ka izmeklē 152 futbola tiesnešu iespējamu dalību likmju izdarīšanā, kas šī amata pārstāvjiem ir aizliegts. Turcijā no šobrīd 571 aktīvā tiesneša vairāk nekā pusei jeb 371 ir vismaz viens reģistrēts profils likmju izdarīšanas vietnēs. Desmit tiesneši likmes izdarījuši uz vairāk nekā 10 000 spēlēm, viens no tiem pat uz 18 227 mačiem. Tieši, uzsākot izmeklēt tiesnešu nelikumīgās darbības, federācija atklāja arī futbolistu iesaisti.