"ATP Finals" tenisa turnīrā miruši divi līdzjutēji
Pirmdien Turīnā ATP sezonas noslēguma turnīrā "ATP Finals" miruši divi līdzjutēji, vēsta Itālijas mediji.
Divos savstarpēji nesaistītos notikumos dzīvību zaudējuši 70 un 78 gadus veci tenisa līdzjutēji.
Pirmdienas rītā fanu zonā līdzās arēnai bezsamaņā nokrita 70 gadus vecs vīrietis, kurš tika nogādāts slimnīcā, taču īsi pēc tam mira. Savukārt dažas stundas vēlāk mača laikā starp amerikāni Teiloru Fricu un mājinieku Lorenco Muzeti tribīnēs līdzīgā nelaimē nonāca kāds 78 gadus vecs vīrietis, kurš tāpat tika nogādāts slimnīcā, tomēr ārstiem viņa dzīvību glābt neizdevās.
Tiek vēstīts, ka abi vecāka gadagājuma vīrieši piedzīvojuši sirdslēkmes.
ATP noslēguma turnīrā piedalās šīs sezonas astoņi labākie tenisisti.
Svētdien Džimija Konorsa vārdā nosauktajā grupā pasaules ranga līderis spānis Karloss Alkarass ar 7-6 (7:5), 6-2 pārspēja austrālieti Aleksu de Minoru (ATP 7.), bet Bjerna Borga grupā ATP ranga trešais numurs Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs ar 6-3, 7-6 (8:6) pieveica amerikāni Benu Šeltonu (ATP 5.). Savukārt pirmdienas mačos Frics (ATP 6.) ar 6-3, 6-4 pieveica Muzeti (ATP 9.), bet ranga vicelīderis Janiks Siners no Itālijas ar 7-5, 6-1 pārspēja kanādieti Fēliksu Ožjē-Aliasimu (ATP 8.).
Septiņkārtējais ATP sezonas noslēguma turnīra čempions serbs Novāks Džokovičs traumas dēļ šosezon necīnās par titulu. Pērn "ATP Finals" pirmo reizi karjerā triumfēja Siners.