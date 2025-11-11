Ludzas džudisti gūst panākumus starptautiskajā turnīrā Lietuvā
Lietuvas pilsētā Ķēdaiņos norisinājās II starptautiskais džudo turnīrs, kurā atzīstamus panākumus guvuši jaunie džudisti no Ludzas.
Arimanta Poceviča piemiņa kausa (II International Judo Tournament to Win Memorial Cup of Arimantas Pocevičius) turnīrā piedalījās aptuveni 460 sportisti no 35 klubiem Lietuvas, Latvijas un Polijas. Ludzas novadu šajā augsta līmeņa turnīrā pārstāvēja biedrība “Cīņas klubs Ludza”, kuras sportistiem šī bija lieliska iespēja iegūt pieredzi un redzēt starptautisko sacensību mērogu. Īpašs uzsvars tika likts uz U15 un U11 vecuma grupām, lai jaunajiem džudistiem sniegtu iespēju izbaudīt sacensību gaisotni un pilnveidot treniņprocesu šādā līmenī, informē Ludzas novada pašvaldībā.
U15 meitenēm Raita Pickule ieguva 1. vietu svara kategorijā +65 kg, Viktorija Šidlovska izcīnīja 2. vietu svara kategorijā –32 kg, bet Snežana Osipova ieguva 3. vietu svara kategorijā –44 kg.
U11 meitenēm 3. vietu svar kategorijā -36kg ieguva Viktorija Kukule. U11 zēniem Andrejs Puzinkins ieguva 2. vietu svara kategorijā –30 kg, bet Daniels Kuzmins 4. vietu svara kategorijā +46 kg, piedaloties 13 dalībniekiem. Raivis Frolovs finišēja piektajā vietā svara kategorijā –30 kg, 10 dalībnieku konkurencē, bet Rinalds Naruševičs ieguva 7. vietu svara kategorijā +46 kg, kur viņš sacentās ar 13 konkurentiem.
Braucienā piedalījas un guva pieredzi Mareks Bondarenko, Juta Gudkova, Tamerlans Abdullajevs, Ilya Mihailov, Daņila Petrovs un Arsenijs Kustrovs.
Treneris Vjačeslavs Puļčs izsaka pateicību: “Liels paldies Ludzas novada pašvaldībai un Ludzas 2. vidusskolas direktorei Zinaīdai Buligai par nodrošināto transportu! Paldies sportistiem par drosmi un centību, kā arī vecākiem par atbalstu. Šādas sacensības ir ļoti vērtīgas mūsu jaunajiem džudistiem, lai attīstītu prasmes un motivāciju turpmākajiem startiem.”