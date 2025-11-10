Latvijas telpu futbolisti mājās gaidāmajam Eiropas čempionātam turpina gatavoties ar uzvaru pārbaudes spēlē
Latvijas nacionālā telpu futbola izlase pirmdien pārbaudes spēlē Rumānijā ar rezultātu 8:3 (4:1) uzvarēja Maltas valstsvienību, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Četrus vārtus Latvijas izlases labā guva Edgars Tarakanovs. Latvijas izlase vadībā izvirzījās pēc piecām nospēlētām minūtēm, kad garas saspēles noslēgumā Andrejs Baklanovs un Germans Matjušenko ļāva Edgaram Tarakanovam raidīt bumbu tukšos pretinieku vārtos. Astoņas minūtes pirms puslaika beigām pārsvaru dubultoja Viktors Kuļepovs, kuram uz tukšiem vārtiem piespēlēja Andžejs Mickēvičs, bet brīdi vēlāk pretinieki pēc tālās piespēles vienus vārtus atguva. Neilgi pirms iešanas atpūtā Tarakanovs ar sitienu no distances atjaunoja divu vārtu pārsvaru, bet Mickēvičs pēc stūra sitiena panāca jau trīs vārtu pārsvaru.
Otrā puslaika vidusdaļā pēc soda sitiena izspēles un Mika Babra piespēles savus trešos vārtus guva Tarakanovs, bet mazliet vēlāk vārtsargs Igors Labuts tika pārspēts ar ļoti tālu raidījumu. Vēl pēc brīža Maltas izlase ātrajā pretuzbrukumā guva savus trešos vārtus. Nepilnas piecas minūtes pirms spēles beigām pēc sāna izspēles trīs vārtu pārsvaru atjaunoja Sergejs Motiļs, bet pēdējās minūtēs vēl pa vārtiem izgājienā guva Tarakanovs un Baklanovs, kurš bija precīzs pēc stūra sitiena izspēles.
Otrdienas vakarā Latvijas izlase vēl vienā pārbaudes spēlē tiksies ar laukuma saimnieci Rumāniju. Svētdien abu Latvijas komandas pretinieku savstarpējā spēlē pārāki ar 3:0 bija rumāņi. Pasaules rangā Rumānija atrodas 31. vietā, Latvija ir 60. pozīcijā, bet Malta ieņem 113. vietu. Ar rumāņiem Latvijas telpu futbolisti nav tikušies kopš 2017. gada, bet ar maltiešiem - kopš 2015. gada.
Latvijas izlases galvenais treneris Masimiljāno Bellarte sastāvā pulcējis spēlētājus no pieciem pašmāju klubiem, kā arī komandām Beļģijā, Polijā, Itālijā un Portugālē. Salīdzinot ar iepriekšējo izsaukumu uz pārbaudes spēlēm pret Portugāli, sastāvam pievienojušies Vlads Rimkus, Toms Kristians Grīslis un Aleksandrs Kuļešovs, kurš valstsvienībā nav spēlējis kopš pagājušā gada sākuma.
Septembrī Latvijas telpu futbolisti kļuva par pārbaudes spēļu turnīra uzvarētājiem Indonēzijā, pārspējot mājiniekus, Nīderlandi un Tanzāniju, bet iepriekš pārbaudes mačos Latvijas izlase tikās arī ar Ungāriju, Lietuvu un pašreizējo Eiropas čempionvienību Portugāli.
Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā 2026. gadā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisināsies trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā. Latvijas izlase tajā debitēs ar trīs mājas spēlēm "Xiaomi Arēnā" - 21. janvārī pret Gruziju, 25. janvārī pret Franciju un 28. janvārī pret Horvātiju. Līdzās tam Rīgā notiks vēl trīs apakšgrupu posma spēles, kā arī viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.
Latvijas telpu futbola izlases kandidāti:
vārtsargi - Rainers Mūrnieks, Igors Labuts (abi - "Riga"), Artjoms Križanovskis ("Nikers");
universālie spēlētāji - Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Artjoms Troickis (Bjalistokas "Jagiellonia", Polija), Andrejs Baklanovs ("Genova", Itālija), Miks Babris ("Famalicao", Portugāle), Andžejs Mickēvičs, Viktors Kuļepovs, Renards Ūdris, Vlads Rimkus (visi - "Riga"), Sergejs Motiļs, Toms Kristians Grīslis, Germans Matjušenko (visi - "Beitar"), Maksims Potlovs ("Daugavpils Futbola skola"), Aleksandrs Kuļešovs ("Salaspils").