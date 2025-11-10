Aļona Ostapenko sezonu beidz kā WTA ranga 23. rakete, Semeņistaja joprojām labāko simtniekā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājusi 23. vietu.
Ostapenko aizvadītajā nedēļā piedalījās WTA sezonas noslēguma turnīra dubultspēļu sacensībās, aizcīnoties līdz pusfinālam. Semeņistaja, kura oktobrī debitēja ranga pirmajā simtniekā, atkāpusies par divām pozīcijām un ir 94. vietā.
Vēl no Latvijas tenisistēm Anastasija Sevastova atguvusi divas pozīcijas un ir 208., Kamilla Bartone atkāpusies par 16 ailītēm (563.), Adelina Lačinova savu pozīciju nemaina (630.). Tālāk Beatrise Zeltiņa pakāpusies par 16 vietām un sasniegusi karjeras rekordu (679.), Diāna Marcinkēviča atguvusi 14 vietas (795.), Elzai Tomasei ir kāpums par 21 ailīti (927.). Kritumi ir Sabīnei Rutlaukai par septiņām vietām (1250.) un Margaritai Ignatjevai - par piecām (1469.).
WTA ranga pirmajā desmitniekā notikušas nelielas izmaiņas. Labāko četrinieks ir nemainīgs, tajā ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, poliete Iga Švjonteka, kā arī amerikānietes Korija Gofa un Amanda Aņisimova. Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina pēc uzvaras "WTA Finals" pakāpusies uz piekto vietu, apsteidzot amerikānieti Džesiku Pegulu. Aiz viņas ir vēl viena amerikāniete Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atkāpusies par vienu pozīciju uz septīto vietu, bet Darja Semeņistaja atguvusi divas pozīcijas un ir 153. vietā. Tikmēr kritumi ir Sevastovai par vienu pozīciju (504.), bet Bartonei - par 99 (553.), turpretī kāpumus veikušas Marcinkēviča par 49 vietām (655.) un Tomase - par sešām (662.). Rangā atrodas vēl desmit Latvijas tenisistes, kuras ir zemāk par 900. vietu. Dubultspēļu rangā kā pirmā sezonu noslēdza čehiete Kateržina Sinjakova.