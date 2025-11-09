Zoriks Spānijas čempionātā sekmē "Lleida" uzvaru pār Kuruca pārstāvēto "Baskonia"
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) mačā palīdzēja "Lleida" komandai pārspēt Eirolīgas vienību Vitorijas "Baskonia" ar Rodionu Kurucu sastāvā.
"Lleida" mājās uzvarēja ar rezultātu 86:80 (28:11, 21:17, 17:19, 20:33).
Zoriks 25 minūtēs un 22 sekundēs guva piecus punktus, realizējot piecus no astoņiem soda metieniem, bet viņa vienīgais divpunktu metiens un vienīgais tālmetiens nebija precīzi. Latvietim bija visvairāk rezultatīvu piespēļu komandā (5), tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienreiz kļūdījās, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecus noteikumu pārkāpumus, iekrāja otru labāko +/- rādītāju komandā (+13) un tika pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.
Kurucs spēlēja 20 minūtes un 54 sekundes, gūstot četrus punktus, jo realizēja divus no sešiem divpunktu metieniem. Viņš viesu rindās izcīnīja visvairāk atlēkušo bumbu (7), vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva trīs kļūdas, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie negatīva +/- rādītāja (-11) un četriem efektivitātes koeficienta punktiem.
Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 19 punktiem bija kādreizējais "Ogres" basketbolists Džeimss Beitmons. Pretinieku rezultatīvākajam spēlētājam Kobi Simonsam bija 18 punkti.
Vēl svētdien Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, viesos ar 80:75 uzvarēja Badalonas "Joventut".
Sestdien Mārcis Šteinbergs guva sešus punktus Manrezas "Baxi" zaudējumā 65:84 Mursijas UCAM komandai, kuru vada Latvijas izlases treneris Sito Alonso, bet Artūrs Kurucs guva četrus punktus Lugo "Rio Breogan" zaudējumā 81:92 "Gran Canaria" klubam.
"Real" ar piecām uzvarām sešās spēlēs ieņem ceturto vietu, "Lleida" uzvarējusi četros mačos un ir sestā, "Baskonia" trīs uzvaras dod desmito pozīciju, bet "Baxi" un "Rio Breogan" ar divām uzvarām ir 13. un 14. vietā 18 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".