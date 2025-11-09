Noriss uzvar Sanpaulu "Grand Prix" un nostiprina vadību kopvērtējumā
"McLaren" pilots Lando Noriss svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 21. posmā - Sanpaulu "Grand Prix" - un nostiprināja savu vadību kopvērtējumā.
Tikmēr otrais finišēja "Mercedes" braucējs Kimi Antonelli, bet trešais bija Makss Verstapens no "Red Bull", kurš jaudas agregāta maiņas dēļ startēja no boksu celiņa.
Jau pirmajā aplī avarēja Gabriels Bartoleto ("Sauber"), kā dēļ trasē devās drošības mašīna. Atsākot sacīksti, "pole-position" ieguvējs Noriss noturēja vadību, bet viņa komandas biedrs Oskars Piastri sadūrās ar Antonelli, kurš savukārt ietriecās Šarla Leklēra "Ferrari" auto. Monako pilots no sacīkstes izstājās, bet Piastri par sadursmi saņēma desmit sekunžu sodu.
Norisa pozīcija sacīkstes gaitā netika apdraudēta, bet lielu kāpumu veica Verstapens, kurš parūpējās par ciešu cīņu pēdējos apļos, spēkojoties ar Antonelli par otro vietu. Debitants Antonelli nosargāja vietu, tādējādi Verstapens finišēja trešais.
Ceturtais bija Džordžs Rasels ("Mercedes"), piektais finišēja Piastri, bet sesto vietu guva Olivers Bērmans ("Haas"). Tālāk finišēja Laiems Losons, Isaks Hadžars (abi - RB), devītais bija Niko Hilkenbergs ("Sauber"), bet kā pēdējais pie punkta tika Pjērs Gaslī ("Alpine").
Kopvērtējumā līderis ar 390 punktiem ir Noriss, par 24 punktiem apsteidzot Piastri, bet Verstapens ar 341 punktu atrodas trešajā pozīcijā.
Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiks aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".