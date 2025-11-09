Lasmaņa un Mieža pārstāvētā Chongming" zaudē "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā
Kārļa Lasmaņa un Naura Mieža pārstāvētā Chongming" zaudē "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā.
Lasmaņa un Mieža pārstāvētā Chongming" zaudē "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā

Latvijas basketbolistu Kārļa Lasmaņa un Naura Mieža pārstāvētā Ķīnas komanda "Chongming" svētdien piedzīvoja zaudējumu 3x3 basketbola Pasaules tūres Bukarestes "Masters" turnīra ceturtdaļfinālā.

"Chongming", kas turnīrā ir izsēta ar septīto numuru, pagarinājumā ar 19:22 zaudēja Brunejas kvartetam "Riffa" (10.), kurā spēlē trīs beļģi un viens serbs.

Lasmanis guva deviņus punktus un izcīnīja septiņas bumbas zem groza, bet Miezis šajos statistikas rādītājos iekrāja 4+7.

Sestdien Ķīnas komanda ar 18:20 zaudēja "Amsterdam" (3.) no Nīderlandes un ar 22:17 pieveica Spānijas vienību "Barcelona" (13.). Ceturtdaļfinālā iekļuva grupu divas labākās komandas.

