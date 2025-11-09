Krollim vārtu guvums otrajā Čehijas līgas spēlē pēc kārtas
Latvijas uzbrucējs Raimonds Krollis svētdien guva vārtus otrajā Čehijas futbola līgas mačā pēc kārtas un palīdzēja Liberecas "Slovan" komandai izcīnīt uzvaru.
"Slovan" 15. kārtas spēlē mājās ar rezultātu 6:0 (4:0) pārspēja "Karvina" vienību.
Mača devītajā minūtē pēc Mareka Ihas tāla centrējuma Krollis ar galvu sita bumbu vārtos, panākdams 1:0. Latviešu uzbrucējs laukumā bija līdz 59. minūtei, kad tika nomainīts.
Pirmajā puslaikā mājiniekiem divus vārtus guva Ermins Mahmičs, un vienreiz pretiniekus pārspēja Vojtehs Stranskis pēc Mahmiča piespēles. Otrajā puslaikā, pēc tam kad Krollis bija pametis laukumu, divus vārtus guva Lukāšs Mašeks.
Krollis šajā sezonā 11 augstākās līgas mačos guvis trīs vārtus.
Sestdien vārtsarga Riharda Matrevica pārstāvētā Prāgas "Dukla" mājās ar 0:1 (0:1) zaudēja "Mlada Boleslav".
"Slovan" ar 23 punktiem 15 spēlēs ir piektā, bet "Dukla" ar 12 punktiem ieņem 13. vietu 16 komandu čempionātā.