Anrī Ravinskis gūst pirmo rezultativitātes punktu AHL karjerā
Latvijas uzbrucējs Anrī Ravinskis sestdien asistēja vārtu guvumā, tiekot pie pirmā rezultativitātes punkta Amerikas Hokeja līgas (AHL) karjerā.
Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" viesos ar 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Kolorādo "Eagles" komandai.
Mača devītajā minūtē Ravinskis piedalījās uzbrukumā, kurā viesi panāca 1:0. Šajā spēlē viņš divreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Pie sava pirmā AHL rezultativitātes punkta Ravinskis tika karjeras desmitajā mačā.
Citā spēlē Dans Ločmelis un Providensas "Bruins" izbraukumā ar 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) papildlaikā uzveica Klīvlendas "Monsters". Latviešu uzbrucējs trīsreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Uzvaru svinēja arī Sandis Vilmanis un Šarlotas "Checkers", kas mājās ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) guva virsroku pār Sirakjūsas "Crunch". Vilmanim šajā mačā viens metiens pa vārtiem un neitrāls lietderības koeficients.
Tāpat uzvaru izcīnīja arī Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", kas mājās ar 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) pieveica Jūtikas "Comets". Ansons šajā spēlē statistikas ailēs atzīmējās ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Austrumu konferencē pirmo vietu ieņem "Bruins", kurai par vienu pozīciju zemāk seko "Penguins", "Checkers" ieņem septīto vietu, Ērika Mateiko pārstāvētā Heršijas "Bears" ir 11., bet "Canucks" Rietumu konferencē atrodas pēdējā, 17. pozīcijā.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".