Dramatiskā sezonas izskaņā Ogres "United" futbolisti nopelna vietu nākamsezon Latvijas virslīgā
Ogres "United" futbolisti sestdien izcīnīja pirmo vietu Nākotnes līgā un nodrošināja nākamsezon vietu Latvijas futbola virslīgā.
Pēdējās kārtas mačos par uzvaru Nākotnes līgā un spēlēšanu virslīgā cīnījās Ogres vienība, "JDFS Alberts" un "Riga Mariners", kas bija līdere pirms pēdējām spēlēm.
Ogrēnieši noslēdzošajā mačā ar 1:0 (1:0) pārspēja "Mārupes SC", vienīgos vārtus gūstot Vadimam Maščenko.
Savukārt "JDFS Alberts" savā laukumā ar 2:0 (0:0) apspēlēja "Riga Mariners", kas pamatlaika izskaņā palika mazākumā. 54. minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Dāvis Indrāns, bet trīs minūtes pēc Deņisa Rogova nopelnītās sarkanās kartītes "JDFS Alberts" pārsvaru dubultoja Fabio Sebastians Rošā.
Pēc 26 kārtām visas trīs komandas bija iekrājušās 58 punktus, taču Ogres "United" bija labāka gūto un ielaisto vārtu attiecība, kas ļāva ogrēniešiem izcīnīt pirmo vietu. "JDFS Alberts" ieņēma otro vietu un vēl cīnīsies pārspēlēs par vietu virslīgā, bet trešajā pozīcijā ierindojās "Riga Mariners".
Vēl noslēdzošās kārtas mačos "Skanstes SK" mājās ar 6:2 (3:2) pārspēja "Tukums 2000-2"/TSS, "Riga-2" savā laukumā ar 4:0 (3:0) apspēlēja "Augšdaugavas NSS", "RFS-2" izbraukumā ar 1:1 (0:0) cīnījās neizšķirti ar "Smiltene"/BJSS, bet "Olaine" viesos ar 4:3 (1:0) bija pārāka pār "Rēzekni". Savukārt "Leevon"/PPK savās mājās ar 3:2 pārspēja Ventspili".
Vietu Nākotnes līgā zaudēja "Augšdaugavas NSS" un "Olaine", kas ar attiecīgi 14 un 22 punktiem ierindojās 14. un 13. pozīcijā. Pārspēlēs par vietas saglabāšanu Nākotnes līgā cīnīsies "Tukums 2000-2"/TSS vienība.