“Hawks” bez Porziņģa pārspēj “Lakers”
Atlantas "Hawks" komanda sestdien bez latvieša Kristapa Porziņģa izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.
"Hawks" mājās ar rezultātu 122:102 (37:29, 31:25, 30:18, 24:30) pārspēja Losandželosas "Lakers".
Porziņģim šajā spēlē tika dota atpūta, bet savainojumu dēļ mājiniekiem nespēlēja Trejs Jangs, Nikeils Aleksandrs-Volkers, Nikola Džurišičs un Džeilens Džonsons.
Karjeras rezultatīvāko spēli Atlantas vienībā aizvadīja Muhameds Gejs, kurš guva 21 punktu, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, Daisonam Denielsam šajos statistikas rādītājos bija 10+8+13. Vēl Zakarijs Risašē guva 19 punktus, bet Asa Ņūels un Vīts Krejčī - pa 17.
"Hawks" komandai veiksmīgi izdevās ierobežot Luku Dončiču, kurš šoreiz samierinājās ar 22 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un piecām atlēkušajām bumbām. Arī "Lakers" spēlēja bez vairākiem līderiem, tajā skaitā Lebrona Džeimsa un Ostina Rīvsa.
"Hawks" ar piecām uzvarām desmit spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Lakers" ar septiņām uzvarām desmit cīņās ir ceturtā Rietumos.