Merzļikina pārstāvētā “Blue Jackets” piedzīvo zaudējumu Vankūverā. Tikmēr septīto uzvaru izcīna Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas “Lightning”
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins sestdien ar Kolumbusas "Blue Jackets" komandu piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē.
"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) zaudēja Vankūveras "Canucks" vienībai, kuras pieteikumā nebija savainojumu ārstējošā uzbrucēja Teodora Bļugera.
Merzļikins šajā spēlē atvairīja 21 no 25 metieniem, bet pretējos vārtos Kevins Lankinens tika galā ar 29 raidījumiem.
Uzvaras vārtus nepilnas sešas minūtes pirms pamatlaika beigām guva Broks Besers, tāpat Merzļikinu pārspēja Konors Gārlends, Drū O'Konors un Džeiks Debrasks. "Blue Jackets" vienībā divi vārti un rezultatīva piespēle bija Kirilam Marčenko, bet vārtus guva un divreiz rezultatīvi asistēja Dmitrijs Voronkovs.
"Blue Jackets" ar 14 punktiem 14 spēlēs ieņem pirmspēdējo, 15. vietu Austrumu konferencē, bet "Canucks" ar 16 punktiem 16 cīņās ir 12. pozīcijā Rietumos.
Tikmēr septīto uzvaru pēdējās astoņās spēlēs izcīnīja uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning", kas mājās ar 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) uzveica Vašingtonas "Capitals".
Girgensons uz ledus bija 14 minūtes un 15 sekundes, pielietoja trīs spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, uzvarēja sešos no 11 iemetieniem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Uzvaras vārtus pirms trešā perioda vidus guva Brendons Hagels, kurš ar precīziem metieniem izcēlies sešās no pēdējām septiņām spēlēm. Mājiniekiem vārtus guva arī Emīls Lillebergs un Džeiks Gencels, bet pretiniekiem izcēlās Brendons Daheims un Džons Karlsons.
"Lightning" ar 18 punktiem 15 spēlēs ir sestā Austrumu konferencē, kur "Capitals" ar 15 punktiem 15 mačos ieņem 13. pozīciju.
Vēl sestdien Floridas "Panthers" ārpus pieteikuma atstāja aizsargu Uvi Jāni Balinski, pašreizējiem Stenlija kausa glabātājiem viesos ar 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) zaudējot Sanhosē "Sharks".
"Panthers" komandai vienīgos vārtus guva Breds Maršāns, bet "haizivīm" atzīmējās Meklins Selebrīni, Edams Gudets un Aleksanders Venbergs.
"Panthers" ar 15 punktiem 15 spēlēs ieņem 14. pozīciju Austrumu konferencē, kamēr "Sharks" ar 17 punktiem 16 dueļos ir devītā Rietumu konferencē.