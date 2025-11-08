Zaudētā spēlē NHL, Artūrs Šilovs atvaira 23 metienus; arī Ābona "Flyers" piedzīvo zaudējumu
Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" Nacionālās hokeja līgas (NHL) izbraukuma mačā ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) piekāpās Ņūdžersijas "Devils".
Šilovs tika galā ar 23 no 24 pretinieku metieniem, atvairot 95,8% raidījumu, bet pēcspēles metienos nespēja atvairīt Pola Kotera un Jespera Brata metienus. Pretinieku komandas vārtos Džeiks Alens atvairīja 33 metienus. Rezultātu 48 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām atklāja Arsenijs Gricjuks, bet 33. minūtē rezultātu izlīdzināja Raiens Greivss - 1:1. "Penguins" Austrumu konferencē ar 21 punktu 16 spēlēs ieņem otro vietu un nākamo maču aizvadīs svētdien, savā laukumā tiekoties ar Losandželosas "Kings".
Ābola pārstāvētajai "Flyers" zaudējums NHL spēlē
Arī Latvijas uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" sestdien cieta zaudējumu NHL mačā. "Flyers" pagarinājumā ar 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) piekāpās Otavas "Senators". Ābols astoņās minūtēs un 38 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem un izpildīja vienu spēka paņēmienu, kā arī uzvarēja divos no septiņiem iemetieniem.
65 sekunžu laikā "senatori" ar precīziem Tima Šticles un Maika Amadio metieniem spēles ievadā panāca 2:0. 32. minūtē Matvejs Mičkovs vienus vārtus atguva, bet neizšķirtu 50. minūtē panāca Džeimijs Draisdeils - 2:2. Uzvaras vārtus pagarinājuma ceturtajā minūtē guva Šticle.
Filadelfijas komandas vārtos Sāmuels Pēšons tika galā ar 10 no 13 metieniem, bet pretinieku vārtos Līnuss Ulmarks atvairīja 20 metienus. "Flyers" ar 18 punktiem 15 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs trešdien, savā laukumā uzņemot Edmontonas "Oilers".