Kristaps Porziņģis slimības dēļ izlaidīs spēli ar "Lakers"
. Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis slimības dēļ nepiedalīsies mačā pret "Lakers".
Kristaps Porziņģis slimības dēļ izlaidīs spēli ar "Lakers"

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis slimības dēļ izlaidīs Atlantas "Hawks" sestdien gaidāmo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) maču ar "Lakers".

Mačā slimības dēļ nepiedalīsies arī Lūks Kenards. Tāpat spēli ar "Lakers" izlaidīs savainotie Trejs Jangs un Nikola Džurišičs, bet zem jautājuma zīmes ir Nikeila Aleksandera-Volkera un Džeilena Džonsona dalība mačā.

Jau ziņots, ka "Hawks" piektdien mājās ar 97:109 zaudēja Toronto "Raptors" komandai, kas izcīnīja ceturto panākumu pēc kārtas, bet Porziņģis guva 17 punktus. "Hawks" ar četrām uzvarām deviņās spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē.

