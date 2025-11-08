Lasmaņa un Mieža pārstāvētā Chongming" komanda iekļūst 3x3 basketbola Pasaules tūres posma ceturtdaļfinālā
Latvijas basketbolistu Kārļa Lasmaņa un Naura Mieža pārstāvētā Ķīnas komanda "Chongming" izcīnīja vienu uzvaru divās Bukarestes 3x3 basketbola Pasaules tūres posma spēlēs un iekļuva ceturtdaļfinālā.
"Chongming", kas turnīrā ir izsēta ar septīto numuru, otrajā C grupas spēlē ar 22:17 pieveica Spānijas vienību "Barcelona" (13.), kas pārvarēja kvalifikācijas turnīra barjeru. Lasmanis ar astoņiem punktiem bija rezultatīvākais Ķīnas vienībā, bet Miezis sakrāja četrus punktus un trīs atlēkušās bumbas. Pretiniekiem astoņus punktus guva Džaume Sanka.
Jau ziņots, ka pirmajā C grupas spēlē "Chongming" ar 18:20 zaudēja "Amsterdam" (3.) no Nīderlandes. Trešajā grupas spēlē "Amsterdam" ar 17:15 uzvarēja Barselonas vienību un ar divām uzvarām ieņēma pirmo vietu grupā, bet "Chongming" ar vienu uzvaru ieņēma otro vietu. Svētdien ceturtdaļfinālā latviešu pārstāvētā komanda tiksies ar A grupas uzvarētājiem. Ceturtdaļfinālā iekļuva grupu divas labākās komandas.