Basketbols
Šodien 19:56
Lasmaņa un Mieža pārstāvētā Chongming" 3x3 basketbola Pasaules tūres posmu uzsāk ar zaudējumu
Latvijas 3x3 basketbolistu Kārļa Lasmaņa un Naura Mieža pārstāvētā Ķīnas komanda "Chongming" sestdien Bukarestes 3x3 basketbola Pasaules tūres posma pirmajā spēlē ar 18:20 piekāpās "Amsterdam" komandai no Nīderlandes.
Lasmanis ar deviņiem punktiem un četrām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais Ķīnas vienībā, kamēr Miezis iekrāja piecus punktus un septiņas atlēkušās bumbas. Starp uzvarētājiem Vortijs de Jongs izcēlās ar desmit punktiem un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas. Sestdien otrajā mačā latviešu pārstāvētā komanda vēl spēkosies ar Spānijas vienību "Barcelona" (13.). Ceturtdaļfinālā iekļūs grupas divas labākās komandas.