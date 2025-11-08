"Dukla" ar 0:1 (0:1) zaudēja "Mlada Boleslav". 33. minūtē vārtus guva Jans Zīka.
Šodien 18:59
Matrevics piedzīvo zaudējumu Čehijas futbola līgas mačā
Latvijas vārtsarga Riharda Matrevica pārstāvētā Prāgas "Dukla" sestdien savā laukumā cieta sakāvi Čehijas futbola līgas 15. kārtas mačā.
"Dukla" ar 0:1 (0:1) zaudēja "Mlada Boleslav". 33. minūtē vārtus guva Jans Zīka. Latvijas uzbrucēja Raimonda Kroļļa pārstāvētā Liberecas "Slovan" svētdien savā laukumā tiksies ar "Karvina". "Slovan" ar 20 punktiem 14 spēlēs ir devītā, bet "Dukla" ar 12 punktiem 15 cīņās ieņem 13. vietu 16 komandu čempionātā.