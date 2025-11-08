Noriss izcīna uzvaru Sanpaulu "Grand Prix" sprintā
Kopvērtējumā līderis ar 365 punktiem ir Lendo Noriss.
Noriss izcīna uzvaru Sanpaulu "Grand Prix" sprintā

"McLaren" pilots Lendo Noriss sestdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 21. posma - Sanpaulu "Grand Prix" - sprinta sacīkstē.

Noriss sacīkstes sāka no pirmās pozīcijas, kuru saglabāja gan sākotnējā startā, gan tad, kad sacīkstes tika atsāktas pēc sarkano karogu izkāršanas. Otro un trešo vietu izcīnīja attiecīgi "Mercedes" piloti Kimi Antonelli un Džordžs Rasels, bet uzreiz ārpus labāko trijnieka palika Makss Verstapens ("Red Bull").

Piektais finišēja Šarls Leklērs ("Ferrari"), sestais bija Fernando Alonso ("Aston Martin"), septītajā pozīcijā ierindojās Lūiss Hamiltons )"Ferrari"), un pēdējais pie kopvērtējuma punkta tika Pjērs Gaslī ("Alpine").

Sestajā aplī no trases izslīdēja otrs "McLaren" pilots Oskars Piastri, un tajā pašā vietā no trases uzreiz izslīdēja arī Franko Kolapinto ("Alpine") un Niko Hilkenbergs ("Sauber"). Piastri un Kolapinto sacīksti vairs neturpināja, bet Hilkenbergs pēc tam atgriezās sacensībās.

Pēdējā aplī avāriju piedzīvoja Gabriels Bortoleto ("Sauber"), kurš vienā no līkumiem saslīdēja un nespēja savaldīt automašīnu, pamatīgi ietriecoties apmalē. Sestdien paredzēta vēl kvalifikācija pamatsacensībās, no norisināsies svētdien.

Kopvērtējumā līderis ar 365 punktiem ir Noriss, par deviņiem punktiem apsteidzot savu komandas biedru Piastri, bet Verstapens ar 326 punktiem atrodas trešajā pozīcijā. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.

Šosezon F-1 čempionātā tiks aizvadīti 24 posmi. Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".

