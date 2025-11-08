NBA Eiropas līgas projekts uzņem aprises. Neizslēdz vairāku Eirolīgas klubu pārcelšanos
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Eiropas līga varētu sākties 2027. gada oktobrī un tajā sākotnēji paredzētas 16 komandas septiņās valstīs, piektdien paziņoja projekta vadītājs Georgs Aivazoglu.
Jau iepriekš ziņots, ka par saviem plāniem veidot līgu Eiropā paziņoja Nacionālā basketbola asociācija (NBA), kas to veido sadarbībā ar FIBA. Tas licis sasparoties šī brīža Eiropas spēcīgākajam basketbola turnīram, Eirolīgai, kas 2025. gada vasarā lēma palielināt komandu skaitu līdz 20. Savukārt NBA Eiropas līga varētu sākties ar 2027./2028. gada sezonu.
Noskaidrotas līgas pirmās aprises. Zināmas pilsētas un komandu skaits, kas piedalīsies pirmajā sezonā. Tajā iecerētas komandas Lielbritānijā (Londonā un Mančestrā), Francijā (Parīzē un Lionā), Spānijā (Madridē un Barselonā), Itālijā (Romā un Milānā), Vācijā (Minhenē un Berlīnē), Grieķijā (Atēnās) un Turcijā (Stambulā). Tomēr šobrīd nav noslēgts neviens oficiāls līgums ar pilsētām vai komandām.
Tomēr atsevišķu komandu vārdi jau tiek ieskicēti. Tā, piemēram, no Stambulas NBA Eiropas līgas projektā varētu piedalīties "Galatasaray" komanda. Tāpat redzamās pilsētas var iezīmēt atsevišķu Eirolīgas komandu pārcelšanos. Medijs "The Athletic" ziņo, ka par labu NBA Eiropas līgas projektam plāno lemt Vilerbānas ASVEL (tās īpašnieks ir Tonijs Pārkers, kurš kļuvis par NBA čempionu Sanantonio "Spurs" sastāvā), Minhenes "Bayern", kā arī abi Spānijas grandi - "Barcelona" un Madrides "Real". Tieši spāņu grandu pārcelšanās uz NBA Eiropas līgas projektu var būt īpaši sāpīga Eirolīgai.
No Berlīnes NBA Eiropas līgas projektā visdrīzāk piedalīsies Berlīnes "Alba", kas jau, sākot ar 2025./2026. gada sezonu, vairs nepiedalās Eirolīgā un šogad startē FIBA Čempionu līgā. Tikmēr Parīzes sakarā tiek vestas pārrunas ar futbola kluba Parīzes "Saint-Germain" īpašniekiem Katarā, lai tādā veidā pārliecinātu izveidot basketbola klubu. Zem futbola zīmola basketbola komanda var tikt izveidota arī Milānā (zem "Milan" vai "Inter"), kā arī Mančestra (zem "City" zīmola).
No 16 dalībniecēm 12 būtu pastāvīgo komandu statuss, bet pārējās četras turnīram varētu kvalificēties, pateicoties titulam FIBA Čempionu līgā vai sniegumam nacionālajos čempionātos.