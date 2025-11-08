Latvijas hokejisti pārbaudes turnīru Vācijā turpinās pret sīkstajiem slovākiem
Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien plkst. 12:00 Landshūtē "Vācijas kausa" otrajā spēlē cīnīsies ar Slovākiju. Spēles tiešraide kanālā TV6.
Ceturtdien latvieši pirmajā mačā ar rezultātu 1:4 piekāpās Vācijas valstsvienībai. Pirmajā spēlē Latvija izvirzījās pirmā vadībā, kad viens pret vārtsargu izskrēja Deniss Smirnovs. Turpinājumā iniciatīva un spēles kontrole piederēja Vācijai, kas trīs reizes pārspēja Ivaru Punnenovu, bet ceturtos vārtus guva tukšos vārtos. Tieši Punnenovu, kurš atvairīja 29 no pretinieku izdarītajiem 32 metieniem, atzina par spēles labāko spēlētāju.
Pēc zaudējuma Vācijas izlasei izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš norādīja, ka Latvijas izlasei ir jāstrādā ātrāk, lai tiktu līdzi tik spēcīgai izlasei kā Vācija, jāizmanto katra iespēja un nedrīkst ļaut pretiniekiem saimniekot savu vārtu priekšā, jo tieši tā viņi guva trīs no četriem vārtiem. Viņš sūrojās arī par to, ka Latvijas hokejisti nepietiekami aktīvi karoja par vietu pretinieku vārtu priekšā. “Vairāk bija vajadzīgi “darba vārti”,” viņš atzina. “Lai viņus iemest, viņi ir arī jāizcīna, tā pozīcija vārtu priekšā ir jāizcīna.”
Latvijas izlases rindās iepriekšējā spēlē debitēja 17 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits, kuram paredz spožu nākotni un potenciāli izvēli nākamā gada NHL drafta pirmajā kārtā. Vītoliņš jaunajam talantam pret Vāciju uzticējās daudz, laižot arī spēlēt vairākumā. Izlases rindās atrodas ari pieredzējuši hokejisti, kuri sezonu sākuši bez atrastiem klubiem kā, piemēram, Rihards un Roberts Bukarti. Savainojumu dēļ šoreiz izlasei jāiztiek bez tādiem hokejistiem kā Kristera Gudļevska, Kristiāna Rubīna, Rūdolfa Balcera, Haralda Egles un Roberta Mamčica.
Slovākijas hokeja izlase turnīru sākusi ar uzvaru, ceturtdien pārliecinoši ar 6:2 pieveicot Austriju. Piecus no sešiem gūtajiem vārtiem slovāki guva jau pirmajā periodā. Ar "hat-trick" izcēlās Matušs Sukels, kurš spēlē Čehijas augstākās līgas vienībā Litvīnovas "Verva".
Kopumā Slovākijas izlase uz turnīru vedusi spēcīgu sastāvu. Vārtos pret Austriju stājās Staņislavs Škorvāneks, kurš ir Ralfa Freiberga komandas biedrs citā Čehijas augstākās līgas vienībā "Mountfield". Pirmo uzbrucēju virknējumu veido Zviedrijas augstākās līgas "Leksands" hokejists Peters Cehlāriks (2013. gadā draftēts NHL, no 2016. līdz 2020. gadam nospēlējis 40 spēles Bostonas "Bruins"), Vitkovices "Ridera" spēlējošais Mareks Hrivīks (karjerā 24 spēles NHL "Rangers" un "Flames" sastāvos) un "Česke Budejovice" spēlējošais Roberts Lantoši. Otrajā uzbrucēju virknējumā Olivers Okuliārs šajā sezonā pārstāv Zviedrijas klubu "Skelleftea", kurā iepriekšējās divas sezonas spēlēja Mārtiņš Dzierkals.
Svētdien Latvijas izlase plkst. 12:00 turnīru noslēgs ar cīņu pret Austriju. Harijam Vītoliņam turnīrā palīdz treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlase šajās sacensībās ir startējusi tikai vienu reizi, 2020. gadā triumfējot turnīrā. Covid-19 ierobežojumu dēļ turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvijas valstsvienība, Vācijas izlase un Vācijas U-23 komanda.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija);
aizsargi - Jānis Jaks (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kaspars Daugaviņš ("Mogo"/RSU), Emīls Veckaktiņš ("Ajoie", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Raimonds Vītoliņš (Trenčīnas "Dukla", Slovākija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Roberts un Rihards Bukarti, Filips Buncis (visi - bez kluba).