Sabaļenka iekļūst “WTA Finals” finālā un tiksies ar Ribakinu
Pasaules ranga līdere sieviešu tenisā baltkrieviete Arina Sabaļenka piektdien kļuva par Kazahstānas pārstāves Jeļenas Ribakinas pretinieci WTA sezonas noslēguma turnīra "WTA Finals" finālā.
Pusfinālā Sabaļenka ar rezultātu 6-3, 3-6, 6-3 uzvarēja WTA ranga ceturtās vietas īpašnieci Amandu Aņisimovu no ASV.
Sabaļenka finālu sasniegusi divos no pieciem "WTA Finals" turnīriem, kuros piedalījusies.
Pirms tam Ribakina, kura pasaules rangā ieņem sesto vietu, ar 4-6, 6-4, 6-3 pieveica amerikānieti Džesiku Pegulu (WTA 5.).
Jau ziņots, ka Vācijas tenisistes Štefijas Grāfas vārdā nosauktajā grupā Sabaļenka izcīnīja trīs uzvaras, Pegula - divas, amerikāniete Korija Gofa (WTA 3.) - vienu uzvaru, bet itāliete Jasmīne Paolīni (WTA 8.) finišēja bez uzvarām.
Amerikānietes Serēnas Viljamsas vārdā nosauktajā grupā trīs uzvaras izcīnīja Ribakina, divas - Aņisimova, vienu uzvaru - poliete Iga Švjonteka (WTA 2.), divus zaudējumus cieta ASV tenisiste Medisona Kīsa (WTA 7.), bet vienu zaudējumu - viņas vietā pēdējo spēli aizvadījusī krieviete Jekaterina Aleksandrova (WTA 10.).
Pērn sezonas noslēguma turnīrā pirmo reizi karjerā triumfēja Gofa, kura finālā trīs setos apspēlēja Parīzes olimpisko spēļu zelta medaļnieci Ķīnas tenisisti Dženu Sjiņveņu.
"WTA Finals" Rijādā noslēgsies sestdien.