Šmitam seši punkti, “Anadolu Efes” piedzīvo zaudējumu otrajā pagarinājumā
Latvijas basketbolists Rolands Šmits piektdien guva sešus punktus Eirolīgas devītās kārtas mačā, Stambulas "Anadolu Efes" komandai ciešot zaudējumu.
"Anadolu Efes" mājās ar rezultātu 93:97 (16:16, 20:17, 12:26, 25:14, 11:11, 9:13) otrajā papildlaikā zaudēja Milānas "EA7 Emporio Armani".
Šmits laukumā pavadīja 27 minūtes un 29 sekundes, realizēja divus no četriem divpunktu metieniem un abus divus soda metienus, netrāpīja vienīgo tālmetienu, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja četrus efektivitātes koeficienta punktus.
"Anadolu Efes" komandai pēc atspēlēšanās bija iespēja izraut uzvaru pamatlaika pēdējās sekundēs, taču Erdžana Osmani metiens savu mērķi nesasniedza. Arī pirmā pagarinājuma pēdējā uzbrukumā "Anadolu Efes" neizdevās izraut uzvaru un cīņa turpinājās otrajā pagarinājumā. Tajā minūti pirms beigām Šmits ar diviem precīziem soda metieniem panāca 91:93, taču tuvāk rezultātā Stambulas komanda nepietuvojās.
Mājiniekiem ar 34 punktiem izcēlās Perijs Linards Dozjērs, 16 punktus guva Niks Vellers-Babs, 14 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Osmani kontā, bet 12 punktus guva un deviņas rezultatīvas piespēles atdeva Šeins Larkins.
Milāniešiem rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Zaks Lidejs, 24 punktus guva sešus tālmetienus realizējušais Ševons Šīldss, 14 punktus iemeta Kvins Eliss, bet 11 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Marko Guduričam.
"Anadolu Efes" ar trīs uzvarām deviņās spēlēs ir 17. vietā, bet Milānas klubs ar četrām uzvarām ieņem 12. pozīciju.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".