"Aberdeen" Kiprā tā arī neguva vārtus (foto: Scanpix / AP)
Futbols
Šodien 01:03
Tobera un Vītola "Aberdeen" UEFA Konferences līgā nespēj pieveikt Kipras klubu
Latvijas futbolistu Kristera Tobera un vārtsarga Rodrigo Vītola pārstāvētā Skotijas komanda "Aberdeen" ceturtdien cīnījās neizšķirti UEFA Konferences līgas spēlē. "Aberdeen" viesos spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Kipras komandu Larnakas AEK.
Centra aizsargs Tobers ceļgala savainojuma dēļ nav spēlējis kopš septembra beigām un izlaidīs lielāko daļu šīs sezonas. 18 gadus vecais vārtsargs Vītols ir mazpieredzējušākais no trim šīs pozīcijas spēlētājiem Aberdīnas vienībā un ceturtdienas mačā bija iekļauts pieteikumā.
"Aberdeen" ar vienu punktu trīs spēlēs ieņem 33. vietu turnīra tabulā.
36 komandas grupas turnīrā aizvadīs pa sešiem mačiem ar sešām dažādām komandām. Astoņas labākās komandas nodrošina vietas astotdaļfinālā, 9.-24.vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona noslēdzas.