8 minūtēs "Midtjylland" trīsreiz sarūgtina "Celtic" vārtsargu un pēc uzvaras nostiprinās pirmajā vietā Eiropas līgā
Dānijas futbola klubs "Midtjylland" ceturtdien izcīnīja uzvaru UEFA Eiropas līgas ceturtās kārtas spēlē un ir vienīgā komanda, kas līdz šim nav zaudējusi punktus. "Midtjylland" futbolisti Hērningā ar rezultātu 3:1 (3:0) pārspēja Skotijas čempioni Glāzgovas "Celtic".
Mājinieki visus trīs vārtus guva ar astoņu minūšu starpību pirmā puslaika otrajā pusē. Vispirms 1:0 panāca Martins Erličs, kuram asistējušais Mikels Gogorsa turpinājumā nostiprināja vadību, bet trešos vārtus "Midtjylland" komandai guva Frankulino Džu.
Deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām viesiem 11 metru soda sitienu realizēja Reo Hatate.
36 pamatturnīra komandas aizvada mačus ar astoņām dažādām pretiniecēm, tiekoties ar divām katra no četriem groziem komandām.
Pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošina vietas astotdaļfinālā, 9.-24.vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona būs beigusies. Šāds formāts UEFA Eiropas līgā tiek izspēlēts otro sezonu pēc kārtas, aizstājot tradicionālo grupu turnīru.
UEFA Eiropas līgas fināls notiks maijā Stambulā.
Pagājušajā sezonā Eiropas līgā uzvarēja Totenhemas "Hotspur", kas finālā divu Anglijas komandu duelī ar 1:0 pieveica Mančestras "United".