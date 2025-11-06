Titulētais Nīderlandes futbola klubs "Ajax" parāda durvis galvenajam trenerim Heitingam
Nīderlandes futbola virslīgas klubs Amsterdamas "Ajax" pēc neveiksmīga sezonas sākuma ir atlaidis treneri Džonu Heitingu, ceturtdien paziņoja klubs. Bijušais "Ajax" aizsargs Heitinga divu gadu līgumu ar klubu noslēdza maijā.
""Ajax" meklē jaunu galveno treneri. Heitingas pienākumus pagaidām pārņems Freds Grims," paziņojumā norādīja "Ajax".
41 gadu vecais Heitinga kā spēlētājs divreiz "Ajax" rindās ir uzvarējis Nīderlandes čempionātā, bet Nīderlandes izlases rindās iekļuvis 2010. gada Pasaules kausa finālā, 87 spēlēs valsts izlases sastāvā gūstot septiņus vārtus.
Kā treneris no 2021. līdz 2023. gadam Heitinga strādāja "Ajax" sistēmā, bet 2024./2025. gada sezonā bija trenera palīgs Anglijas virslīgas klubā "Liverpool".
Grims līdz šim ir trenējis tikai Nīderlandes klubus un dažādā statusā ir bijis Nīderlandes jauniešu un pieaugušo izlasēs.
"Ajax" ar 20 punktiem 11 spēlēs Nīderlandes čempionātā ieņem ceturto vietu, līderei Roterdamas "Feyenoord" zaudējot astoņus punktus, bet Čempionu līgā četrās spēlēs Amsterdamas klubs punktus nav izcīnījis, ieņemot pēdējo vietu 36 komandu turnīrā.